NBA毕尔不打东奥 美国澳洲热身赛取消

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（法新社洛杉矶15日电） 美国篮球协会（USA Basketball）今天宣布，美国职篮NBA巫师后卫毕尔不为美国男篮国家队打东京奥运；活塞前锋葛兰特则和他一样触发COVID-19健康安全协议，但目前不清楚他是否也不打东奥。

美国男篮国家队目前正在拉斯维加斯（Las Vegas）集训，集训营主办单位今天也在简短新闻稿中宣布明天与澳洲的热身赛因COVID-19（2019冠状病毒疾病）健康安全协议取消，但没提供更多细节。

毕尔（Bradley Beal）无缘征战东奥，替补人选稍后将公布，很可能是从过去10天在拉斯维加斯集训营一同陪练、由NBA球员组成的靶子队中挑人。

美国队目前热身赛战绩1胜2败，预定18日将与西班牙打最后一场热身赛，然后隔天飞往日本。

效力华盛顿巫师的毕尔昨天触发COVID-19健康安全协议，但没公布是因为COVID-19筛检呈阳性，还是因为可能暴露于病毒风险，如今确定无法参加东奥。

毕尔在拉斯维加斯的前3场奥运热身赛都担任先发。3场比赛中，美国男篮先是爆冷接连败给奈及利亚和澳洲之后，最后才回过神击败阿根廷队。毕尔平均每场打29分钟，场均进帐10.3分、4.3篮板。

美国篮球协会（USA Basketball）声明说，为审慎起见，底特律活塞前锋葛兰特（Jerami Grant）列入COVID-19健康安全协议名单。

至于他是否参加东奥，目前尚无相关消息。

© 2021 AFP