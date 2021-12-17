NBA爆发疫情52人隔离 卫斯布鲁克在列

（法新社洛杉矶16日电） 美国职篮NBA加强防疫措施，此前联盟染疫病例激增，本月有52名球员进入COVID-19（2019冠状病毒疾病）健康与安全协议。

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洛杉矶湖人将于17日出战明尼苏达灰狼，不过队中好手卫斯布鲁克（Russell Westbrook）和布莱德雷（Avery Bradley）因进入COVID-19健康与安全协议程序而无法上阵。

本周稍早湖人霍华德（Dwight Howard）等3人进入COVID-19健康与安全协议程序，加上亚瑞萨（Trevor Ariza）与能恩（Kendrick Nunn）受伤，湖人将引用「困境豁免」（hardship exemption）规定，与后卫汤玛斯（Isaiah Thomas）签下10日短约来弥补因触及健康协议而缺席的球员。

美国体育频道ESPN今晚报导，NBA的防疫新措施将包括对球员和工作人员进行更多的检测和戴口罩。

新增的每日检测将从12月26日开始，并持续两周。

球员还将在每次赛前接受检测，而近期染疫康复的球员将不用参加比赛当天的检测。

NBA的布鲁克林篮网、夏洛特黄蜂、芝加哥公牛、洛杉矶湖人及沙加缅度国王最近都爆发疫情。（译者：林沂锋/核稿：曹宇帆）

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