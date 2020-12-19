NBA爵士易主 新老板兴奋但谦卑

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（法新社洛杉矶18日电） 软体开发商史密斯收购犹他爵士一案，今天获美国职篮NBA理事会批准。史密斯对此表示兴奋，但也强调会保持谦卑态度。

史密斯（Ryan Smith）是犹他州软体公司Qualtrics的共同创办人暨执行长，他从米勒家族手中接下球队的经营权。米勒家族拥有爵士35年时间，10月首次有报导披露，他们有意出售球队。

这个交易案，包括爵士队，爵士的主场Vivint Arena，以及盐湖城发展中的篮球和棒球队，让史密斯有浓厚的兴趣。

史密斯是土生土长的犹他州居民，是爵士多年的合作伙伴。近年共同推出的慈善球衣纪念标章，更募集超过2500万美元（约新台币7.18亿元）。

米勒家族仍将保有一小部分爵士的股权。爵士上季以44胜28败的战绩闯进季后赛，但在首轮败给丹佛金块。

史密斯今年曾说：「过去35年，米勒家族把爵士管理得很好，我们都欠他们（一份情）。」

「对于有机会带领爵士迈向长远的未来，我太太和我本人都十分兴奋，但绝对也是的谦卑，特别是要与全NBA最棒的球迷在一起。」

这笔交易的金额为16.6亿美元（约新台币476.91亿元），而今年稍早，「富比世杂志」（Forbes Magazine）针对NBA共30支球队的价值做排名，当时爵士排在第21名，市值约为15.5亿美元（约新台币445.31亿元）。

© 2020 AFP