NBA独行侠重挫快艇 半场领先50分创纪录

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（法新社洛杉矶27日电） NBA独行侠今天124比73击败快艇，中场时独行侠领先快艇50分，创下半场领先幅度最大的纪录。

美国职篮NBA达拉斯独行侠今天在客场挑战洛杉矶快艇，上半场比赛，独行侠的整体投篮命中率高达5成8 ，且严密的防守让快艇命中率仅2成43，三分球更仅有惨澹的19投1中表现。

今天独行侠翻新上半场得分差距纪录之前，NBA于1954-55球季设立进攻时限以来的最大半场得分差距纪录，是金州勇士1991年11月2日半场打完领先沙加缅度国王的47分。

今天的比赛，快艇阵中4度获选参加明星赛的球星雷纳德（Kawhi Leonard）缺席，他25日对上丹佛金块的比赛中，被队友不慎以手肘击中脸部，造成嘴巴附近出现撕裂伤。

快艇今天开赛后先拿2分，但之后迟迟无法拿下分数，直到首节剩下8分11秒时才再进帐。

在首节剩下5分50秒时，独行侠靠克雷贝（Maxi Kleber）砍进三分球，比分来到16比5，首度取得两位数领先。

快艇有整整6分钟时间，仅靠乔治（Paul George）的罚球拿下3分，直到首节剩下2分8秒时，才靠祖巴奇（Ivica Zubac）的灌篮，终结没有办法命中篮框的窘境。

次节独行侠开局连拿9分，以45比13将领先扩大到32分，并再度让快艇出现很长一段时间无法攻进篮框的状况，以62比18再把领先优势拉开，在勃克（Trey Burke）于第2节剩下23.5秒时砍进三分球后，独行侠在中场以77比27领先快艇达50分。

快艇在下半场打出11比0开局，这是他们今天进攻最顺的一段时间，但独行侠打完3节仍以104比57遥遥领先。

© 2020 AFP