NBA球星坎特：勿让台湾成下一个乌克兰

（法新社日内瓦6日电） 勇于替西藏、新疆等议题发声的美国职篮NBA球星坎特说，中国正观察全球对俄罗斯入侵乌克兰的反应。他说，各国应加强制裁莫斯科以吓阻北京犯台，台湾不能成为下一个乌克兰。

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坎特（Enes Kanter Freedom）因「赌上运动生涯」为新疆维吾尔族发声，今天将在非政府组织主办的第14届日内瓦人权民主峰会（Geneva Summit for Human Rights and Democracy）获颁2022年勇气奖。

俄国上个月挥兵侵略乌克兰，坎特表示，中国正密切观察全球对俄罗斯侵乌的因应作为。他呼吁各国对俄罗斯实施更严厉制裁，藉此吓阻北京当局犯台。

他说：「我们不希望台湾成为另一个乌克兰。」

坎特在土耳其长大，曾替国家队效力。2011年，他披上犹他爵士战袍在NBA初登场；今年初被波士顿塞尔蒂克交易到休士顿火箭，但火箭随即宣布放弃他，让他成为自由球员。

他过去因人权问题批评过土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan），护照还因此于2017年遭土国政府注销。

他接着更成为全球体坛最勇于发声批评中国的运动员，为了说出北京对待维吾尔穆斯林和西藏少数民族的方式，愿意放弃厂商高额的赞助机会。

© 2022 AFP