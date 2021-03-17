NBA球星詹姆斯投资芬威体育集团 成为MLB红袜股东

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（法新社洛杉矶16日电） 多家媒体今天报导，美国职篮NBA超级球星詹姆斯（LeBron James）投资了芬威体育集团，成为美国职棒大联盟MLB红袜的股东之一。芬威集团同时也是英超利物浦俱乐部的母公司。

NBA洛杉矶湖人球星詹姆斯花了多少钱、买下芬威体育集团（Fenway Sports Group）多少股份等细节都未公开。

波士顿环球报（Boston Globe）报导，投资公司RedBird Capital Partners也斥资7.5亿美元（约新台币214亿元）成为芬威集团的股东，据称将拥有11%的股权，估计芬威集团价值约73.5亿美元。

芬威体育集团是英格兰足球超级联赛（Premier League）利物浦足球俱乐部（Liverpool Football Club）的母公司，这支球队上个球季（2019-20年球季）才在英超拿下队史第19座冠军。詹姆斯自2011年以来，已拥有利物浦俱乐部2%股份。

除了红袜、利物浦外，芬威体育集团也拥有波士顿地区有线电视体育台「新英格兰体育网」（NESN）、美国改装房车系列赛（NASCAR）的洛许芬威车队（Roush Fenway Racing）、行销公司「芬威运动管理」（Fenway Sports Management）等。

詹姆斯的多年好友兼商业伙伴卡特（Maverick Carter）今天也投资了芬威体育集团。

根据财经媒体「富比士」（Forbes）资料，詹姆斯今年预计将赚进9540万美元薪资和代言费，其中3140万美元是他依约能从湖人手中获得的薪资。他本季原可赚进3920万美元，但因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情搅局，球员的薪资都会缩水。

詹姆斯生涯至今获得的薪资和代言费，可望在今年突破10亿美元。

© 2021 AFP