NBA称96%球员已打疫苗 盼厄文改变心意

广告 继续浏览后续

（法新社纽约18日电） 尽管球员工会反对NBA实施打疫苗才能出赛的规定扩及所有球队，但NBA总裁席佛今天表示，全联盟已有约96%的球员打了COVID-19疫苗，盼厄文能改变拒打的心意。

美国职篮NBA新球季将于明天开打，NBA总裁席佛（Adam Silver）今天对记者表示，接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的球员人数已经增加，预料球季开打后还会再有更多球员施打疫苗。

法新社报导，席佛告诉记者说：「粗估有约96%的球员已打过疫苗，球季开打时，人数可望再提高一些。」

在2021-2022球季的筹备过程中，始终被（球员）犹豫是否接种疫苗的相关议题围绕着，如今这个问题也已到了迫在眉睫的阶段，其中最受瞩目的案例，就是布鲁克林篮网球星厄文（Kyrie Irving），他因为拒绝施打疫苗而被排除在出赛名单之外，甚至无法随队训练。

纽约市的一项规定，要求进到室内公共空间的人，必须是已打过疫苗者，这意味厄文无法替篮网打主场的比赛。

篮网随后表示，只要厄文届时仍未打疫苗，那不论主、客场比赛，都不会让他出赛。

席佛今天表示，他希望厄文最终能改变对疫苗的看法，但他也对纽约施打疫苗的规定表达支持。厄文因为不愿接种疫苗，职业生涯陷入困境。

席佛说：「尽管厄文对打疫苗极为反感，但我希望他最终能决定接种，因为我希望本季能看到他上场打球，我也十分乐意见到篮网能以完整的阵容应战。」

当被问到对于厄文的处境，他是否觉得公平，席佛回说：「我不确定公平是否为处理此事正确的方式，因为病毒本来就没有所谓公平可言。」

「就对被此事影响的人来说，这是不分青红皂白的，但我认为纽约和其他城市通过立法，要求在球场工作和造访球场的观众都得打过疫苗，是非常适切的。」

「这似乎是当地对公卫做出的负责任决定，也是篮网之所以能顺利运作的情况。」

© 2021 AFP