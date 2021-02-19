NBA篮网击退湖人 取5连胜

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（法新社洛杉矶18日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网的哈登（James Harden）贡献23分、11助攻，哈里斯（Joe Harris）另砍进21分，今天以109比98击败地主队洛杉矶湖人，取得5连胜。

篮网的厄文（Kyrie Irving）缴出16分和7篮板成绩；卢瓦乌卡巴洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）今天从板凳出发拿下15分，三分球8投5中；哈里斯的三分球7投6中。杜兰特（Kevin Durant）因为左腿筋拉伤，已经缺席3场比赛。

湖人的詹姆斯（LeBron James）23投14中，攻下32分、8篮板、7助攻。由于健康和安全方面的规定，施洛德（Dennis Schroder）未出赛；戴维斯（AnthonyDavis）因为小腿疼痛及阿基里斯腱炎伤势加剧，预期将至少缺阵2到3周。

这场比赛让詹姆斯缔造史上第3位生涯得分突破3万5000大关的纪录，在第2节还剩47秒时，他靠着罚球拿到生涯第3万5000分，目前累积生涯得分来到3万5017分。

詹姆斯目前排在NBA历史得分榜第3名，前两名分别是马龙（Karl Malone）的3万6928分，第1名则为贾霸的3万8387分。

© 2021 AFP