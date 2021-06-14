NBA篮网厄文脚伤退场 公鹿拿下季后赛次轮第4战

广告 继续浏览后续

（法新社密尔瓦基13日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博今天缴出34分、12篮板双十表现，助球队终场107比96击败布鲁克林篮网，拿下季后赛次轮第4战。

篮网球星厄文（Kyrie Irving）在上半场结束前6分多钟上篮后，不慎绊到安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）的脚后倒地，表情痛苦，厄文扭伤右脚踝并提前退场。

初步X光检查结果阴性，但厄文料将在明天再度接受队医评估。

安特托昆博打出本季后赛个人最佳表现，全场26投14中，光在第3节就为公鹿攻下12分，公鹿当时掌控了战局，最后连续在主场获胜，7战4胜制系列赛取得2比2 平手。两队15日将移师布鲁克林打第5战。

公鹿的密道顿（Khris Middleton）今天挹注19分；哈勒戴（Jrue Holiday）和塔克（P.J Tucker）各得14分、13分；从板凳出发的福布斯（Bryn Forbes）贡献10分。

篮网方面，杜兰特（Kevin Durant）也缴出28分、13篮板双十，但在厄文第2节脚伤退场后，全队进攻火力大减。

厄文上场17分钟11投5中，拿下11分，伤退后就没再上场；他在季后赛头8战场均24.1分。

© 2021 AFP