NBA篮网球星阿德雷奇宣布退休 原因心律不整

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（法新社纽约15日电） 在NBA打滚15年的布鲁克林篮网队大前锋阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）今天透过推特宣布退休，理由是本身有心律不整的现象。

阿德雷奇在推特表示：「我的上一场比赛是带着心律不整上场的。夜里我的状况更加严重，这让我很担心。隔天一早我跟球队报告我的状况，他们马上安排我去医院做检查。」

「虽然我现在状况好转了，但那晚的经历是我一生中最可怕的事。也由于如此，我做出从NBA退休的艰难决定。15年来，我一直把篮球摆在第一位，现在该是优先重视健康和家庭的时候了。」

阿德雷奇3月28日遭圣安东尼奥马刺买断合约后加盟篮网，至今出赛5场，他的最后一场比赛是4月10日以101比126败给洛杉矶湖人队之役。当天他先发上场，出赛22分钟得到12分、3篮板及2助攻。

篮网原本已有厄文（Kyrie Irving）、杜兰特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、葛里芬（Blake Griffin）、乔丹（DeAndre Jordan）等球星，阿德雷奇也来「抱团」后，篮网阵容形成「六星连线」，争冠气势旺盛。

阿德雷奇现年35岁，NBA生涯前9季效力波特兰拓荒者，接下来转至马刺，本季他在马刺21场比赛平均上场25.9分钟，攻下13.7分和4.5篮板，篮板数创生涯新低，得分和上场时间则是新秀赛季以来最少。

阿德雷奇生涯15个赛季有7度当选明星球员，5次入选年度最佳球队，总共出赛1029场，平均每场上场34.2 分钟，场均19.4分、8.3篮板、2助攻与1阻攻，投篮命中率49.1%，罚球命中率81.1%。

© 2021 AFP