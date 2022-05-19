NBA西区冠军赛首战 勇士大胜独行侠

（法新社旧金山18日电） 美国职篮NBA金州勇士在当家球星柯瑞（Stephen Curry）21分带领及全队多点开花，今天主场112比87击败达拉斯独行侠，在七战四胜制西区冠军系列赛拔得头筹。

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两军将于当地时间20日继续在旧金山进行第2战。

独行侠3天前才靠斯洛维尼亚球星唐西奇（Luka Doncic）大杀四方的表现，季后赛第2轮以4胜3负淘汰凤凰城太阳，今天作客旧金山对战以逸待劳、拿过6次总冠军的勇士显得力不从心。

勇士打完上半场取得54比45领先，第3节趁唐西奇因肩痛场边治疗的空档再拉出34比24的攻势，带着19分领先进入决胜节，第4节勇士一度领先达27分，教头克尔（Steve Kerr）最后5分钟索性把先发全换下，保留战力。

柯瑞21分12篮板4助攻，浦尔（Jordan Poole）、魏金斯（Andrew Wiggins）各挹注19分，汤普森（Klay Thompson）前两节虽手感冰冷一分未得，但下半场砍进15分；勇士全队7人得分两位数。

柯瑞赛后说：「我们今天把该做的都做到了，拿下首战，但后面仍不可放松。我们事前拟订具体的作战计画，今天大部分都确实执行，需要再保持3场同样的努力才能战胜独行侠，对方不容小觑。」

独行侠以唐西奇20分最高，但球队今天几乎一路落后，先发仅3人得分有双位数。

西区冠军胜出的球队将与东区冠军争夺本季总冠军，东区冠军系列赛由迈阿密热火以1比0领先波士顿塞尔蒂克。

© 2022 AFP