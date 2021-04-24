NBA詹姆斯推文批白人警杀非裔 美国右翼大肆抨击

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（法新社纽约23日电） NBA洛杉矶湖人球星詹姆斯针对俄亥俄州一名警察枪杀非裔青少女所发表的煽动性推文，今天遭美国右翼人士大肆批评，保守派名嘴指控他心怀种族主义且行为不负责任。

法新社报导，俄州一名警察最近射杀16岁非裔青少女布莱恩（Ma'Khia Bryant），因为事发时她持刀冲向另一名少女。事后，在俄州出生的詹姆斯（LeBron James）推文附上一张前述警察的照片，写着「你是下一个被究责的人」。

数小时后，詹姆斯删掉这则推文，并解释道，此文「被用来制造更多仇恨。问题不仅在于一名警察，而在整个体制，偏偏他们总是利用我们所说，来制造更多种族偏见。我只是非常希望，大家能比较负责」。

这番解释无法平息社群媒体上的怒气，而挑起怒气的是以美国前总统川普（Donald Trump）为首的知名右翼名嘴。

川普宣称：「他的种族主义咆哮有分裂作用、恶毒、具有侮辱和贬抑性质。他也许是个了不起的篮球选手，但他对国家团结并无帮助。」

阿肯色州选出的强硬派共和党籍参议员柯顿（Tom Cotton）推文表示：「詹姆斯煽动民众，去对一名俄亥俄州警察行使暴力。这是可耻与危险之举，NBA觉得无所谓吗？推特也觉得无所谓吗？」

© 2021 AFP