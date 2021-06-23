NBA选秀乐透抽签 活塞喜获状元签

广告 继续浏览后续

（法新社纽约22日电） NBA选秀乐透抽签今天进行，代表活塞抽签的华勒斯不负所托，为球队抽中状元签。

2021年美国职篮NBA选秀乐透抽签今天举行，14支未打进季后赛的球队具参加资格，获得状元签机率最高的是休士顿火箭、底特律活塞、奥兰多魔术，3队分别有14%的机率能抽到状元签。

抽中状元签机率第2高的是奥克拉荷马雷霆、克里夫兰骑士，他们有11.5%的机率可抽中状元签，机率第3 高的是明尼苏达灰狼，该队有9%的机率得到状元签，机率最小的为金州勇士，他们有0.5%的机率拿下状元签。

火箭、活塞、魔术3队都曾获选秀状元，最近的一次是魔术于2004年选上「魔兽」霍华德（Dwight Howard），而火箭曾于2002年选进「移动长城」姚明，活塞则早在1970年选上蓝尼尔（Bob Lanier）。

这次选秀会乐透抽签，火箭由「非洲天王」欧拉朱万（Hakeem Olajuwon）代表，活塞派出「班蛙」华勒斯（Ben Wallace），魔术则由篮球营运总裁威尔特曼（Jeff Weltman）抽签。

最终，这次的乐透抽签，华勒斯为活塞抽到今年选秀会的状元签，欧拉朱万替火箭拿下了榜眼签，探花签则由骑士获得。

今年获得前14个选秀机会的队伍，接下来依序是多伦多暴龙、魔术、雷霆、勇士（得自明尼苏达灰狼）、魔术（得自芝加哥公牛）、沙加缅度国王、纽奥良鹈鹕、夏洛特黄蜂、圣安东尼奥马刺、印第安纳溜马、勇士。

© 2021 AFP