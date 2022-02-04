NBA龙头太阳 布克与保罗进明星赛替补名单

（法新社洛杉矶3日电） 美国职篮NBA全联盟战绩最佳的凤凰城太阳，有布克（Devin Booker）和老将保罗（Chris Paul）两名球员获选进入今天公布的明星赛替补球员名单。

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凤凰城太阳目前战绩41胜10败，在全联盟排名第1，但阵中没有任何选手被选为明星赛的先发球员。明星赛的先发球员是由球迷、球员、媒体投票决定，东、西区得票数最高的球员布鲁克林篮网的杜兰特（Kevin Durant）、洛杉矶湖人的詹姆斯（LeBron James）将分别担任两队的队长。 明星赛替补球员是由各队教练投票选出，犹他爵士的戈贝尔（Rudy Gobert）、密契尔（Donovan Mitchell）也双双入选，其他获选的还包括达拉斯独行侠的唐西奇（Luka Doncic）、明尼苏达灰狼的汤斯（Karl-Anthony Towns）、金州勇士的葛林（Draymond Green）。

这次的明星赛将于2月20日在克里夫兰骑士主场举行，骑士后卫贾兰德（Darius Garland）这次获选，是他生涯首度入选，也是骑士唯一能参加这次明星赛的球员。

东区替补名单上的还有波士顿塞尔蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）、篮网的哈登（James Harden）、芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）、多伦多暴龙的范佛利特（Fred VanVleet）、迈阿密热火的巴特勒（Jimmy Butler）、密尔瓦基公鹿的密道顿（Khris Middleton）。 两队的队长詹姆斯、杜兰特将以「选秀」的方式，从入选名单中挑选自己球队的球员，且选人时不受球员母队在东或西区的限制。 目前还不确定詹姆斯和杜兰特是否会打明星赛，因为杜兰特扭伤左膝缺阵多时，詹姆斯则是因为膝盖肿胀连续4战没有上场。

© 2022 AFP