NBA/保罗领军太阳拚队史首冠 字母哥伤势左右公鹿战情

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（法新社纽约4日电） 同年加入NBA的太阳、公鹿将争夺本季总冠军，太阳要抢下队史首冠，有赖征战16年的明星后卫保罗领军，公鹿则在东区决赛伤了主将「字母哥」安特托昆博，他的复原情况将左右战情。

1968年美国职篮NBA扩编，凤凰城太阳、密尔瓦基公鹿同时加入，两队过去都曾两度闯进总冠军赛，公鹿曾于1971年在「天勾」贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）、「大O」罗伯森（Oscar Robertson）联手带领下，拿过队史至今唯一1次总冠军，至于太阳则仍在追寻队史首冠。

双方阵中不乏在NBA征战超过10年的老将，公鹿罗培兹（Brook Lopez）是打了13个球季的老江湖，哈勒戴（Jrue Holiday）和塔克（P.J. Tucker）也各打了10个球季左右，太阳的保罗（Chris Paul）更是已在NBA打到第16季的老牌控卫，但两队没有任何球员手中握有冠军戒指，仅太阳的克劳德（Jae Crowder）因上季在迈阿密热火，而有总冠军赛经验

本季太阳在例行赛拿下51胜21败，胜率高达7成08，继2009-10球季后，相隔11年再度闯进季后赛，保罗的坐镇指挥、布克（Devin Booker）的得分爆发力，和艾顿（DeAndre Ayton）的禁区威力，是太阳拚抢队史首冠的3大优势。

36岁的保罗在NBA打滚了16个球季，其中11次入选明星赛，9次入选年度最佳阵容（4次年度第1队、5次年度第2队）、9次获选年度最佳防守阵容（7次年度防守第1队、2次年度防守第2队），拿过4次助攻王、6次抄截王，还曾助美国在2008北京奥运、2012伦敦奥运拿下金牌，掌控场上节奏、带领球队前进的功力毋庸置疑。

本季例行赛，保罗平均每场比赛还能上场31.4分钟，有16.4分、8.9助攻的成绩，季后赛的数据更有平均18.1分、8.7助攻的表现，且西区冠军赛的关门战，他轰下41分的表现更是让人印象深刻，他的实力与对生涯第一枚冠军戒指的渴望，是太阳争霸的最大本钱。

布克生涯至今第6个球季，左右比赛胜负的能力逐渐提升，关键时刻处理球的胆识过人，本季平均可获25.6分、4.2篮板、4.3助攻，投篮命中率达4成84，三分球命中率也有3成4。生涯首次打季后赛，他也屡屡有狂轰对手的表现，平均可获27分、6.4篮板、4.8助攻，投篮命中率达4成44、三分球命中率也有3成44的表现，是太阳进攻上最强悍的武器。

艾顿是2018年NBA选秀状元，NBA生涯至今3个球季，例行赛的平均数据都有「双十」成绩，本季缴出平均14.4分、10.5篮板、1.2阻攻的成绩，投篮命中率更高达6成26，同样首度打季后赛的他，场均数据再提升到16.2分、11.8篮板，投篮命中率也再攀升到7成06，太阳有他在禁区，攻防两端都能给予公鹿十足的威胁。

公鹿争霸最大优势在禁区，核心正是阵中头号球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），有他坐镇禁区，加上经验老到、球风能里能外的中锋罗培兹，及同样具得分破坏力的前锋密道顿（Khris Middleton ）加持，公鹿确实有争冠的实力。

安特托昆博生涯至今8个球季，2次荣获年度最有价值球员（MVP）、1次获选年度最佳防守球员、5次进到年度最佳阵容（3次年度第1队、2次年度第2队）、4次被选进年度最佳防守阵容（3次年度最佳防守第1队、1次最佳防守第2队），公鹿在他带领下，也连年打出佳绩。

本季例行赛，安特托昆博平均可获28.1分、11篮板、5.9助攻、1.2阻攻，进到季后赛更有平均28.2分、12.7篮板的表现，他的破坏力、宰制力毋庸置疑，唯一令人担忧的是，公鹿攻防两端以他为重心，但他在东区冠军赛受伤后，就持续高挂免战牌，重新归队的时间不定，也成为公鹿争冠最大的隐忧。

© 2021 AFP