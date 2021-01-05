NBA：字母哥狂砍43分 率公鹿力拔活塞

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（法新社密尔瓦基4日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天狂砍43分，率队以125比115击退底特律活塞。

NBA前两季年度最有价值球员（MVP）得主安特托昆博今天全场24投17中，包括两记三分球，在禁区简直无懈可击。公鹿上半场得到的67分中，安特托昆博就包办30分。

公鹿终场前2分38秒以118比110领先，活塞试图拉近比分，但阵中球员波雅（Sekou Doumbouya）上篮时被安特托昆博赏了火锅。

安特托昆博不但阻止了活塞的进攻动力，之后队友迪文森索（Donte DiVincenzo）投篮弹框而出，他摘下篮板将球补进，有效终止活塞反攻。

在安特托昆博的杰出表现帮助下，公鹿整场禁区得分为62分，远高于活塞的42分。公鹿上半场在禁区拿下40分，活塞仅得14分。

此外，公鹿密道顿（Khris Middleton）缴出19分、哈勒戴（Jrue Holiday）得到15分，奥古斯丁（D.J.Augustin）砍下11分，福布斯（Bryn Forbes）及波蒂斯（Bobby Portis）各自贡献10分。

活塞球星葛里芬（Blake Griffin）此役缺阵，新秀海斯（Killian Hayes）在第三节摔倒臀部受伤，之后未再回到场上。

© 2021 AFP