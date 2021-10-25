NBA/黄蜂破篮网3连胜 湖人打跑灰熊终开胡

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黄蜂上半场落后8分，下半场开始进入状态，在第3、4节拿下61分，远胜过篮网在这两节攻下的37分。前锋布里吉斯（Miles Bridges）拿下全队最高32分，还抓下9篮板。

拉米罗．波尔（LaMelo Ball）为黄蜂贡献18分；史密斯（Ish Smith）15分中有11分在第4节拿下。马丁（Cody Martin）有12分进帐。

法新社报导，布里吉斯说：「这展现我们成长之处。只要我们都变得成熟，我们就会继续获胜。」

杜兰特（Kevin Durant）砍下全场最高38分，仍未能助篮网取胜。队友哈登（James Harden）挹注15分，三分球8投仅2中。篮网只有杜兰特和哈登得分达双位数。

队上球星厄文（Kyrie Irving）因为拒绝施打COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，而被排除在出赛名单之外，引发部分球迷抗议，赛前场外聚集一小群反疫苗示威者，场面乱哄哄。

杜兰特表示：「我们当然希望厄文一起上场，他是一大战力，但现在就是无法出战。因此我们得想办法，全队还是得比赛。」

至于湖人与灰熊的比赛，「甜瓜」安东尼（Carmelo Anthony）替补上场攻下湖人全队最高28分；其次是戴维斯（Anthony Davis）22分，外加8篮板；詹姆斯（LeBron James）拿下19分；卫斯布鲁克（Russell Westbrook）缴出13分、13助攻的双十表现。

灰熊的莫兰特（Ja Morant）飙出全场最高40分，还有10助攻；贝恩（Desmond Bane）17分；亚当斯（Steven Adams）14分、16篮板。灰熊开季来到2胜1败。

© 2021 AFP