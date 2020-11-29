NBA 12月开打 球员开始接受每日筛检

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（法新社纽约28日电） 根据美国职篮NBA联盟发给各队的健康暨安全守则，在2020-21球季于下个月开打前，球员从这个周末开始，每天接受2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检。

这份今天公布的指南，详细列出新球季的相关规范，内容包括训练营下周展开、热身赛12月11日开始、球季将于12月22日开打。

NBA上季一度因为疫情而在3月暂停，最终在联盟位于佛州奥兰多设立的「泡泡」隔离园区中复赛并打完剩余赛事。本季赛程将缩减为每队打72场例行赛的规模，比赛将不开放球迷进场观赛。

联盟未来几天将公布新球季的赛程表。

30日开始的球员个别训练将是自发性的，12月1日到5日开始有球队安排的个别训练，12月6日到10日则是团体训练。

在指南的关键规定中，并未提到可能导致NBA球季暂停的标准。

筛检呈阳性反应者，可在首次验到阳性反应、出现症状的10天以上，或是间隔至少24小时两度采验结果成阴性反性后，可以回到工作岗位。

任何筛检结果呈阳性反应的球员，即便没有出现症状，也必须等待10天，接着在监控下个别训练2天，之后才能归队。

联盟将建立匿名管道，供人检举可能违反健康守则者，这个作法在奥兰多「泡泡」隔离园区中已经用过。

在造访全国各地场馆时，球队移动时的相关人数上限将限制在包括17名球员在内的45人。（译者：李晋纬/核稿：严思祺）

© 2020 AFP