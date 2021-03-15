NCAA篮球赛 冈萨加大学列头号种子

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（法新社华盛顿14日电） 全美大学体育联盟（NCAA ）篮球赛去年因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而取消，今年回归，冈萨加大学登上头号种子。

NCAA男篮赛到了3月共有68支队伍参加，往年分散于全美各地开打，今年则集中在印第安纳州印第安纳波利斯（Indianapolis）举行，从本月18日一直打到4月5 日。

NCAA男篮依区共有4个一号种子球队，分别为冈萨加大学（Gonzaga University）、贝勒大学（Baylor University）、伊利诺大学（University of Illinois ）以及密西根大学（University of Michigan）。

整体的第一种子球队则为本季位居第一、未曾尝过败绩的冈大，目前战绩26胜0败的冈大斗牛犬队，有机会成为继印第安纳大学（Indiana University）1975-76球季32连胜夺冠后，首支缔造整季不败的冠军队伍。

冈大男篮教练费攸（Mark Few）告诉体育频道ESPN ，去年冈大就是夺冠大热门，赛事却因疫情取消，让人心碎。

冈大NCAA历来最好成绩是2017年闯进冠军赛，但最后败给北卡罗来纳大学，拿下亚军。

© 2021 AFP