Netflix进军电玩

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（法新社旧金山20日电） 影剧串流平台Netflix今天表示，甫结束的季度新订户人数超乎预期，平台将新增电玩游戏项目，盼更进一步刺激成长。

根据Netflix公布的第2季财报，付费订户共2.09亿，营收73亿美元，较去年同期增长19%。获利13.5亿美元低于前一季的17亿美元，不如市场预期。

身为串流媒体领头羊的Netflix表示，疫情让财报「不寻常的起落」，去年疫情期间的强健成长，如今已然消退。

Netflix表示，影片制作尚未从疫情造成的延宕恢复之际，公司持续投资内容，目前处于「拓展至游戏的早期阶段」。

Netflix表示：「会员的Netflix订阅将包含游戏，无须另外付费，如同电影及影集般。」

财报公布后，Netflix股价在盘后交易市场微幅上扬。

市场研究公司eMarketer分析师海格斯壮（Eric Haggstrom）表示，Netflix市占率稍微被仅进入串流市场第2年的「迪士尼+」侵蚀。

Netflix最近从脸书（Facebook）挖角一位电玩游戏专家担任游戏部门主管。

贝尔杜（Mike Verdu）被聘来负责游戏开发，总部位在矽谷的Netflix曾表示，「要塞英雄」（Fortnite）等当红游戏是公司的竞争对手。

© 2021 AFP