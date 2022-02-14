NFL公羊两度达阵 超级杯上半场领先孟加拉虎

（法新社洛杉矶13日电） 两度靠四分卫史塔福的传球达阵，职业美式足球联盟NFL公羊在今天超级杯的上半场，以13比10领先孟加拉虎。

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NFL超级杯（Super Bowl）今天在SoFi体育场（SoFi Stadium）进行，这场比赛名义上由美国联会冠军辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）担任主场球队，但SoFi体育场为国家联会冠军洛杉矶公羊（Los Angeles Rams）主场，因此公羊享有实际的主场优势。

这场比赛开踢后，公羊在明星接球员贝克汉二世（Odell Beckham Jr.）接获四分卫史塔福（Matthew Stafford）传球达阵及盖伊（Matt Gay）加踢得手后，取得7比0领先。孟加拉虎则在首节尾声靠踢球员麦佛逊（Evan McPherson）射门得手拿下分数，首节公羊7比3领先。

第2节开踢不久，公羊获颁本季最佳进攻球员的头号接球员库普（Cooper Kupp）接获史塔福传球达阵，以13比3扩大领先。孟加拉虎则靠接球员希金斯（Tee Higgins）接获跑锋密克森（Joe Mixon）传球达阵及麦佛逊加踢得手，将落后追到剩下3分差距，上半场公羊以13比10领先孟加拉虎。

对公羊比较不利的消息是，贝克汉二世在第2节的1次进攻中，在接球后疑似因为左膝受伤倒地，随后离场接受治疗，目前状况不明，也让之后的比赛出现变数。

© 2022 AFP