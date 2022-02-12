NFL年轻四分卫领军 孟加拉虎力拚队史首冠

（法新社洛杉矶11日电） 职业美足NFL本季高潮迭起，重头戏超级杯将于13日下午3时30分（台湾时间14日上午7时30分）登场，25岁的孟加拉虎四分卫巴罗（Joe Burrow）领军迎战公羊队，力拚队史首冠。

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洛杉矶公羊（Los Angeles Rams）将在洛杉矶SoFi体育场（SoFi Stadium）出战辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）。

超级杯（Super Bowl）主角将是两位才华横溢的四分卫对决，公羊四分卫史塔福（Matthew Stafford）和孟加拉虎四分卫巴罗过去都是选秀状元，也都是生涯首度闯进超级杯。

巴罗2020年菜鸟球季因严重膝伤而报销，伤愈归队后率领孟加拉虎睽违33年再闯超级杯。

若孟加拉虎胜出，也将写下NFL史上数一数二惊奇的大变身佳话。

他们上季4胜11败，战绩只比2019年球季2胜14败好一点，冷嘲热讽不断，然在教头泰勒（Zac Taylor）指导及巴罗2020年加盟的鼓舞下，全队本季摇身一变，一路过关斩将打进超级杯。

巴罗今天在媒体面前神情自若，对于接下来的超级杯跃跃欲试。

巴罗说：「我看腻了比赛影片，只想上场。我不会拿自己跟任何人比较，我会努力成为最棒的巴罗。」

© 2022 AFP