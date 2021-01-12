NFL爱国者总教练拒接受川普颁给奖章

广告 继续浏览后续

（法新社纽约11日电） NFL爱国者总教练毕利契克今天表示，在国会大厦6日发生「悲剧性」的暴乱后，他将不会依照原计画从总统川普手中收下总统自由奖章。

曾6度率新英格兰爱国者（New England Patriots）夺下职业美式足球联盟NFL超级杯（Super Bowl）冠军的毕利契克（Bill Belichick）在书面声明中表示，能获考虑颁给象徵美国平民最高荣誉的总统自由奖章（Presidential Medal of Freedom），他「受宠若惊」，但他决定拒绝接受。

毕利契克在声明中说：「最近，我有机会能获颁总统自由奖章，因为对这个奖章的尊重，和对先前其他得奖者的钦佩，我（对自己能获奖）感到受宠若惊。」

「但在发生上周的悲剧性事件后，让我做出决定，不要收下这个奖章。」

周末有报导指出，川普打算在14日颁奖给68岁的毕利契克。这引发各界呼吁平时沉默寡言的毕利契克拒绝收下奖章，因为川普被控鼓动支持者，在国会对拜登赢得去年11月的总统大选做出认证之际闯进国会大厦，而面临第2次弹劾。

麻州的民主党籍众议员麦高文（James McGovern）和参议员马基（Edward J. Markey），都敦促毕利契克不要接受奖章。

毕利契克曾经是川普的支持者，川普曾在2016年竞选时念出毕利契克的来信，他在信上称川普是「奋战到底的竞争者和斗士」。

© 2021 AFP