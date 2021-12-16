NFL美洲虎教练任职不满一年 惹多起丑闻被炒

（法新社迈阿密15日电） 职业美式足球联盟NFL杰克森维尔美洲虎（Jacksonville Jaguars）教练梅尔（Urban Meyer）执掌兵符期间爆发一连串丑闻，战绩乏善可陈，任职不到一年就遭解聘。

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在57岁的梅尔率领下，美洲虎本季仅打赢两场比赛。他曾是美国大学美式足球场上的明星教练，但在美洲虎经历了一段动荡时期。 美洲虎老板夏希德汗（Shahid Khan）在声明中表示：「经过数周仔细考量并全盘分析梅尔在本队整体表现后，我非常失望地得到结论，每个人都必须立即做出改变。」

夏希德汗表示：「我今晚通知了梅尔这项改变。如同我10月所说，重新获得我们的信任和尊重至关重要。很遗憾地，事情并非如此。」

「坦帕湾时报」（Tampa Bay Times）昨天报导，前美洲虎踢球员蓝博（Josh Lambo）自曝，他曾于开季前与队友进行伸展训练时，惨遭梅尔脚踢。 蓝博在访问中说，梅尔对特别组球员不以姓名相称，而是叫他们「踢球员」、「弃踢手」或「长开球手」。蓝博表示，他在队上头两场季前热身赛射门都失手，后来就惨遭梅尔脚踢。但梅尔否认有这件事；他今年一月开始担任美洲虎教练。 法新社报导，夏希德汗在声明中并未提到这件事，但看来他已经受够了。 美洲虎本季一开始就吞下0胜4负的成绩，梅尔10月又因社群媒体贴文指他输球后还与女性在酒吧寻欢作乐而饱受批评。 梅尔发布了道歉声明，但夏希德汗仍尖锐地公开谴责他的作为「不可原谅」。

梅尔在美洲虎的教练任期一开始就有争议。他当时招募一名前爱荷华大学肌力教练，而此人曾被指控种族歧视及霸凌。

NFL官网上周还报导，梅尔曾称呼助理教练为「鲁蛇」，文中还提到接球员琼斯（Marvin Jones）相当不满梅尔在公私场合批评队上接球员的表现，于是离开球队主场馆，经人劝说才归队。

© 2021 AFP