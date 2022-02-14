NFL被控种族主义 拜登：联盟聘雇教头需更多元化

（法新社洛杉矶13日电） 美国总统拜登今天表示，职业美式足球联盟NFL受到种族主义指控后，在改善并促进教头聘雇多元化方面，必须达到一个「合理标准」。

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在超级杯（Super Bowl）开赛前，拜登告诉美国国家广播公司（NBC），他同意NFL总裁古戴尔（Roger Goodell）9日的说法，即NFL「缺乏」聘雇少数族裔教头。

拜登说：「整个联盟由这么多不同肤色的球员组成，而且如此多元化，但没有足够的非裔美籍合格教练可以用来管理这些NFL球队。在我看来，这似乎是他们想要达成的目标。」

自迈阿密海豚（Miami Dolphins）前教头佛罗雷斯（Brian Flores）被解雇之后，有关NFL缺乏非裔教头的老问题，最近又被拿出来重新检讨。

佛罗雷斯后来一状告上法院，指控联盟聘雇政策具种族主义色彩。

古戴尔9日表示，NFL计划聘请外部专家，针对NFL未能指派更多非裔美籍人士担任教头一事进行广泛检讨。

古戴尔说：「我认为我们在很多领域已有长足进步…但在雇请教头方面，我们距离目标还很远。」

拜登今天被问到，是否认为外界以较高标准检视NFL在多元化这一块，他回说，应该要求联盟达到一个「合理标准」。

拜登说：「如大家所知，NFL总裁表示，他们尚未达到承诺标准。」

拜登又说：「在雇用更多少数族裔人士来经营球队这方面，他们尚未达到开放程度；无论如何，如你们所知，古戴尔说他们将会检视NFL能否达标。」（译者：纪锦玲）

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