NGO气候行动网吁11月全球气候峰会延期

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（法新社法国马赛7日电） 逾1500个关注气候议题的非政府组织今天透过声明，要求英国延后预计11月登场的COP26气候峰会，因开发中国家缺乏COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，可能无法顺利赴会。 这些非政府组织（NGO）组成的「气候行动网」（Climate Action Network）表示，目前COVID-19病例激增，全球疫苗施打速度不均，加上有约60个希望参加联合国（UN）这项12天气候峰会的国家地区，被英国列入须严格隔离的「红色名单」，这代表「全球气候会议不可能安全、广纳各方且公正」。

气候行动网执行长埃索普（Tasneem Essop）说：「我们忧心受气候危机影响最深、又缺乏富国支援疫苗的那些国家，将被排除在外。联合国气候会议向来存在权力不平衡的问题，现在，公卫危机又使之恶化。」

英国则表示，联合国近期公布的气候科学报告，说明了「COP26（气候变化纲要公约第26次缔约方会议）为何必须如期于今年11月举行，全球领袖须共聚一堂，提出因应气候变迁的决定性承诺」。

COP26主席夏玛（Alok Sharma）回覆法新社时则提到，COP26原定于去年11月举行，已经延期一次。

夏玛表示：「为确保格拉斯哥（Glasgow）的峰会能纳入各方、易于参与且安全，我们正努力不懈地与所有伙伴合作，包括苏格兰政府与联合国。」

英国曾说会帮接受隔离的与会代表支付住宿费，还说会提供快速接种疫苗的管道。但根据气候行动网，申请接种的代表都还没打到疫苗。

© 2021 AFP