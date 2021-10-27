Niantic任天堂推皮克敏AR新作

（法新社旧金山27日电） 「精灵宝可梦GO」（Pokemon Go）开发商、美国软体业者Niantic今天发表与任天堂合作推出的扩增实境（AR）手游Pikmin Bloom，希望大家走出户外、享受散步乐趣。

广告 继续浏览后续

继任天堂王牌游戏设计师宫本茂（Shigeru Miyamoto）创造出原始电玩「皮克敏」相隔20年后，推出Pikmin Bloom。这个任天堂钟爱的疗愈系游戏带入AR领域，相当难得。

Niantic执行长汉克（John Hanke）说：「这确实反映（Niantic）与任天堂的强大、持续的合作伙伴关系。」「从一开始，任天堂就一直是Niantic故事的一部分。」

Niantic 与任天堂合作开发的「精灵宝可梦GO」免费手机游戏，市场追踪机构SensorTower估计，自2016年发布以来，估计从app内购买创造的营收已超过50亿美元。

Niantic和任天堂显然打算以Pikmin Bloom来复制「精灵宝可梦GO」的成功。

Pikmin Bloom玩家可以在散步途中寻找各种子，培养出不同的皮克敏并喂养它们长大，之后就可以收集花瓣，以继续培养其他皮克敏。

汉克说：「Pikmin bloom目的是要让你走出户外，或许能让你的日常散步更加有趣和享受。」

Niantic表示，免费的Pikmin Bloom游戏已在澳洲和新加坡的App Store和Google Play商店推出，之后将迅速扩及更多国家和地区。

© 2021 AFP