Nike跟进其他西方企业 不续签俄国授权合约

（法新社纽约25日电） 在俄罗斯持续攻击乌克兰之际，运动用品商耐吉公司（Nike）今天加入愈来愈多西方企业撤出俄罗斯的行列，宣布不续签俄国的授权合约。

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在俄国挥军入侵乌克兰后，Nike两个月前先关闭自营店，今天的决定又影响了获得授权的零售商。

Nike表示：「基于在俄罗斯经营上的挑战，Nike已决定不续签或签订任何新的业务承诺，包括与我们的经销商Up&Run。」

「我们的业务仍处于暂停状态，同时继续发薪给员工。」

俄国媒体「新闻报」（Vedomosti）报导，Up&Run的母公司「创新零售集团」（Inventive Retail Group）因无法取得商品，将关闭在俄国的零售点。经法新社询问，Nike以前述声明作为回应。

创新零售集团网站上有37个Nike销售据点，其中9个显示「暂时关闭」。

创新零售集团发言人告诉法新社：「从我们的商店可以看出物流中断，商品缺货。在当前现实条件下，我们无法继续支援Nike单一品牌商店的服务，将不得不关闭这些店。」

连锁咖啡店品牌星巴克（Starbucks）两天前才说要关闭俄罗斯的130家店；速食业巨擘麦当劳（McDonald's）在俄罗斯原有850家店、员工总数6.2万人，上周也宣布结束当地生意。

俄国2月24日入侵乌克兰，促使国际社会对俄国施加前所未有的制裁，服饰品牌H&M、运动用品业者「阿迪达斯」（Adidas）、家具商「宜家家居」（IKEA）等外国企业也纷纷撤离俄国。

© 2022 AFP