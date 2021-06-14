Novavax公司：旗下疫苗防护力逾9成

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（法新社华盛顿14日电） 生技公司诺瓦瓦克斯（Novavax）在美国进行大规模研究后于今天表示，旗下2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的防护力超过9成，对变异病毒株亦然。

Novavax研发的COVID-19疫苗采蛋白质次单位技术。台湾高端和联亚公司也是采用相同技术研发疫苗。

根据Novavax公司声明，旗下疫苗「对中等症状和重症，展现出100%的防护力；整体效力则为90.4%」。

声明并提到：「为评估效力、安全性和免疫原性（Immunogenicity），这次研究一共从美国、墨西哥119个地点找来2万9960人参与。」

总部位于马里兰州的Novavax还说，公司打算在2021年第3季前向监管单位申请核准，之后预计在第3季结束前每月生产1亿剂疫苗，在今年底前提升至每月1亿5000万剂。

Novavax总裁兼执行长尔克（Stanley C. Erck）说：「如今Novavax距离解决全球对于取得更多COVID-19疫苗的紧急且持续公卫需求，又往前靠近一步。」

若干富裕国家的疫苗施打计画虽已取得进展，各界仍忧心许多穷国在这场全球接种行动中落了队。

当前全球极度贫穷国家的疫苗接种率，远低于七大工业国集团（G7）工业化强国和其他富国。从迄今已接种的剂量来看，G7与世界银行（World Bank）定义的低收入国家差距为73比1。

不同于某些款疫苗，正式名称为NVX-CoV2373的Novavax疫苗不用储放于超低温环境。公司表示，这款疫苗可在摄氏2度至8度间储存并维持稳定，可使用现行疫苗供应链管道来配送。

至少在理论上，这代表Novavax疫苗应能更容易在卫生基础建设不那么完善的国家进行运输和施打作业。

© 2021 AFP