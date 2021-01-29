Novavax新冠疫苗 对南非变种病毒防护力超低

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（法新社华盛顿28日电） 美国生技制药诺瓦瓦克斯医药公司（Novavax）今天表示，在英国进行关键的第3阶段临床试验中，这款需打两剂的疫苗整体效力为为89.3%，但在南非试验时保护力却骤减。

Novavax表示，已于月初开始着手因应新病毒株的新款疫苗，预计未来几天就会选出理想的候选疫苗，接着在第2季展开临床试验。

Novavax生产的NVX-CoV2373疫苗是美国政府疫苗研发计画「神速行动」（Operation Warp Speed）的6支候选疫苗之一，获得17.5亿美元的经费资助，同时也在美国和墨西哥进行临床试验。

美国辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）生产的mRNA疫苗，是将新冠病毒棘状蛋白的mRNA送至人体内，产生能中和掉病毒的蛋白来保护人体。Novavax疫苗则是注射病毒的蛋白进入人体，刺激人体产生抗体。

Novavax疫苗在英国的试验涵盖1万5000名18岁至84 岁的受试者，其中27%年龄超过65岁。

研究显示，Novavax疫苗对于原始Covid病毒的防护力高达95.6%，对于英国变种病毒为85.6%，但在一个规模较小、仅4400多人的中阶试验中，对南非变种病毒的防护力则降到49.4%。

© 2021 AFP