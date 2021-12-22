Novavax疫苗入列为世卫第10支紧急使用疫苗

（法新社日内瓦21日电） 世界卫生组织（WHO）今天将美国诺瓦瓦克斯医药公司（Novavax）研发的两剂型Nuvaxovid疫苗，纳入其紧急使用清单（EUL）上第10支COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

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世卫紧急使用清单上的其他9支COVID-19疫苗，包括本月17日获得批准的Covovax疫苗，这是诺瓦瓦克斯公司许可印度血清研究所（Serum Institute of India）生产的另一版疫苗。

清单上的疫苗还包括辉瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德纳（Moderna）、娇生（Johnson & Johnson）、阿斯特捷利康（AstraZeneca，共2支，欧洲版和印度版各算1支）、印度的Covaxin，以及中国的国药和科兴。

根据两项分别在英国和美墨共针对逾4万5000人的大型临床试验结果，Nuvaxovid预防有症状病例的有效性约达90%。

在另一份文件中，世卫的免疫专家战略谘询小组（Strategic Advisory Group of Experts on Immunisation）建议，Nuvaxovid可开放给18岁以上民众使用，2剂间隔3到4周。

© 2021 AFP