Novavax疫苗 美墨展开第3阶段临床试验

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（法新社华盛顿28日电） 美国国家卫生研究院（NIH）今天宣布，美国生技制药业者诺瓦瓦克斯医药公司（Novavax）的新型冠状病毒疫苗已在美墨两国展开第3阶段临床试验，以判定其安全性与有效性。

这款称作NVX-CoV2373的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，也正在英国展开类似的第3阶段试验，已招募约1万5000名受试者。

在美国和墨西哥展开的新试验，将涵盖约3万名18岁以上志愿者。在受试者不知情的情况下，2/3施打疫苗、1/3施打安慰剂。

NIH旗下单位、美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长佛奇（Anthony Fauci）说：「这是在美国展开第3阶段试验的第5款候选疫苗，透过研发多款安全且有效的疫苗，展现我们终结这场流行病的决心。」

声明说，目标是美墨受试者至少有25%为65岁以上，也将特别着重在非裔与拉美裔等暴露病毒风险较高的族群，或是染疫风险较高的肥胖和糖尿病等慢性病族群。

这款疫苗必须施打两剂、间隔3周，可存放于摄氏2 至8度的环境中，相较于已获批准的辉瑞（Pfizer/ BioNTech）与莫德纳（Moderna）疫苗，可能更容易配送。

辉瑞和莫德纳疫苗都是信使核糖核酸（mRNA）疫苗，Novavax是利用蛋白质重组技术的次单位疫苗。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP