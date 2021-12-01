OECD下修今年全球经济成长 吁加速接种疫苗

（法新社巴黎1日电） 经济合作暨发展组织（OECD）今天下修2021年全球经济成长展望，并呼吁加快施打COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，以免出现「更加致命变异株」。

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OECD在其更新版经济展望报告中表示，今年全球经济预计增长5.6%，低于先前预测的5.7%，因为Omicron变异株恐会影响经济复苏脚步。

总部位于巴黎的OECD表示，「全球复苏仍持续进展，但已失去势头，同时也变得越来越不均衡。」

尽管OECD对复苏抱持「审慎乐观」态度，但它也警告，医疗卫生、高通膨、供应链瓶颈和潜在政策失误「全都是关键疑虑」。

OECD指出，「各国的最优先政策仍然是确保全球尽快生产和部署疫苗，包括追加剂。实现上述目标之前，所有国家的经济复苏仍将不稳且充满变数。」

在「较好状况」下，疫情可能继续限制人员流动，这可能对劳动市场、产能和价格产生长期影响。

OECD首席经济学家布恩（Laurence Boone）在报告中警告，「最糟糕的状况是，疫苗接种率低的部分地区成为更致命变异株的温床，进而损害生命与生计。」

调降今年经济成长预估的同时，OECD对2022年的经济成长预测维持不变，仍为成长4.5%。

英国经济研究机构牛津经济公司（Oxford Economics）分析师表示，如果新的变异病毒株影响轻微，可能导致明年全球经济成长减少0.25个百分点；但如果它更加危险，且全球大部分人口又陷入封城困境，则经济成长将减少2个百分点。

© 2021 AFP