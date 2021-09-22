OECD经济学家：中国能应付恒大财务风波冲击

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（法新社巴黎21日电） 经济合作暨发展组织（OECD）首席经济学家布恩（Laurence Boone）今天表示，中国经济能应付债台高筑的民营地产开发商恒大集团可能倒闭的影响，对其他市场影响有限。

布恩说：「我们认为中国当局有财政能力和货币能力来抵挡这波冲击。」

恒大负债3000亿美元，相当于中国国内生产毛额（GDP）2%，本月23日起即将有债券利息到期，无法偿付将引发违约问题。

债信评等机构标准普尔（S&P）本周稍早发布报告指出，他们认为，北京当局若认为可能会发生大规模影响，将会出手干预。

恒大债务危机让外界不禁担忧，2008年美国银行巨擘雷曼兄弟破产倒闭，进而引发全球金融危机的事件将重演。

不过布恩淡化恒大影响的风险。她在OECD世界经济展望记者会上表示：「我们必须从真实面和财务面去判断。」

她说：「就真实面来看，显然的，当中国内需减少就可能有所影响。」

「不过在财务方面来说，中国金融市场和其他市场间的关联比我们在西方世界看到的少得多，所以除了部分特殊企业外，在这里的影响会相当有限。」

OECD今年经济展望报告仍预测中国经济成长率为8.5%。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP