Omicron不易引重症 却造成疫苗效力减弱

（法新社日内瓦12日电） 世界卫生组织今天表示，根据初步的数据，COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异株Omicron的传染力比Delta更强，并且会削弱疫苗的效力，但较不易引发重症。

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法新社报导，目前全球多数确诊病例，皆因感染今年稍早最先在印度发现的变异株Delta。

不过具有大量变异上月最初在南非现踪的Omicron，促使世界各国针对非洲南部多国实施旅游禁令，并且再度重启防疫管制，以遏止Omicron扩散。

世界卫生组织（WHO）表示，截至9日，Omicron已扩散至63国，并且这个变异株在南非与英国蔓延较快，其中Delta并未在南非爆发大流行，而Delta在英国则是主要的病毒株。

尽管如此，世卫组织强调，缺乏数据意味着世卫组织不能断定Omicron的传播速度是因为不太容易产生免疫反应，还是Omicron的传染力更强，或者两者兼具。

世卫组织表示，初步的证据显示，Omicron「削弱疫苗抗感染与扩散的效力」，并说：「根据当前取得的数据，在发生社区感染的地方，Omicron可能会超过Delta。」

世卫组织说，目前为止，Omicron的确诊病例症状「轻微」或是无症状感染，不过当前取得的数据仍不足以断定这个病毒株的临床严重程度。

南非是在11月24日通报发现Omicron，美国药厂辉瑞（Pfizer）与德国BioNTech上周表示，注射3剂BNT疫苗仍可有效抗Omicron。

疫苗供应无虞的国家像是英国及法国，纷纷鼓励当地民众注射加强剂抗Omicron。（译者：曹宇帆）

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