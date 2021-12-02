Omicron不确定性弥漫 亚股收盘涨跌互见

（法新社香港2日电） 亚洲股市交易商今天仍努力收复COVID-19新变异株Omicron近日掀起的跌势，但美国昨天通报境内首例Omicron确诊，引发美股尾盘挫低，在不确定性弥漫下，亚股收盘涨跌互见。

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美国传出一名COVID-19（2019冠状病毒疾病）患者感染的是Omicron变异株，激起美国投资人一阵惊慌，害怕当局将被迫恢复严格防疫限制或甚至封城，导致全球最大经济体的复苏进度被打乱。

在此之前，市场已普遍认为，美国联邦准备理事会（Fed）将较预期提前结束大规模购债的金融支援措施，并将在明年开始升息，以防目前已来到30年高点的通货膨胀可能失控。

供应链阻塞、能源价格劲扬及劳力短缺，造成世界各地物价大涨，近几周已令投资人持续焦虑不安。加上又传出发现Omicron消息，及有人警告疫苗恐不够有效对抗这支病毒株，引发11月26日市场恐慌。

专家表示，Omicron究竟有多危险，要花数周时间才能通盘了解。世界卫生组织（WHO）则说，疫苗很可能足以抵挡这支变异病毒株最坏情况。澳洲首席医疗官员也暗示，Omicron致命程度可能不如其他变异株。

尽管如此，市场对于Omicron危机的任何负面消息保持高度敏感，有美国股市「恐慌指数」之称的芝加哥选择权交易所波动率指数（VIX）来到2月初至今最高点。

世界主要工业化国家组成的经济合作暨发展组织（OECD）也警告，Omicron对全球经济复苏构成威胁，并因此下调今年成长展望预测。

纽约股市昨天交易场内焦虑气氛明显。美国宣布境内出现Omicron病例后，华尔街股市3大指数一反交易日大部分时间走扬行情，携手翻黑。

东京股市今天收盘跟进下跌0.7%，上海股市也收低0.1%，雪梨、新加坡和威灵顿股市同样收黑。

不过，香港股市收涨0.6%，首尔、台北、曼谷、雅加达、马尼拉和孟买股市也全数收高。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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