Omicron发威 纽约染疫儿童住院率增4倍

（法新社华盛顿26日电） COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株病例持续攀升，美国纽约卫生官员通报染疫儿童住院人数也随之增加，白宫今天承诺将迅速解决国内病毒检测量能不足的问题。

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纽约州卫生厅24日在声明中警告：「与COVID-19相关的儿科住院人数呈上升趋势。」

根据声明，「自12月5日那一周起至本周」，纽约市「18岁以下儿童的住院人数增为4倍」。

纽约州卫生厅还说，染疫住院的儿童中，约有半数不到5岁，而这个年龄层不符合接种疫苗资格。

根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的统计数据，美国COVID-19确诊病例数正在飙升，过去7天平均每天新增近19万人染疫。

Omicron变异株疫情扩散，加上民众通常会在节日假期旅行或与家人团聚，使全美各地检测试剂供不应求。

美国首席防疫专家佛奇（Anthony Fauci）今天承认，美国存在检测量能不足的问题，矢言下个月将向民众提供更多检测工具。

美国总统拜登本月21日宣布一连串新措施，以应对最新一波疫情，包括将从明年1月起，免费提供5亿剂居家快筛试剂给有需要民众。

佛奇今天强调，政府正在加紧应对疫情升温，并重申Omicron变异株具有「极强的传染性」。

除了医院和筛检站人潮汹涌，Omicron变异株也迫使美国数以千计航班取消，因为机组人员在接触病毒后请病假或必须隔离检疫。

佛奇指出，南非和英国最近进行的研究表明，与之前的病毒株相比，Omicron导致住院的可能性较小，住院时间和患者对氧气的需求也较低。

但他也警告说，Omicron看似较温和但具高传染力，影响力仍不容小觑。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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