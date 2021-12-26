Omicron变异株快速蔓延 法国新增确诊首度突破10万大关

（法新社巴黎25日电） 法国公共卫生机构今天通报，过去24小时境内新增10万4611人确诊感染COVID-19（2019冠状病毒疾病），连续第3天创单日新高纪录，累计确诊攀升至908万8371例。

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法国总统马克宏（Emmanuel Macron）预定27日与政府重要成员举行视讯会议，研商新防疫措施。法国官员担心Omicron变异株快速蔓延扩散带来的效应。

法国卫生当局已于24日建议成人，于完整接种疫苗3个月后施打一剂追加剂。如今法国政府正着手迈向把核发给已接种疫苗者的健康通行证，仅于施打追加剂后才有效。而进入咖啡厅、餐厅和公共场所以及进行国际旅行，必须持有效健康通行证。

法国部分地区已实施本身的抗疫安全措施。例如，东南部萨瓦省（Savoie）重新实施强制戴口罩，不仅室内公共场所，连户外也必须戴口罩。而邻近的义大利刚实施此措施。 最新确诊数据标志着自12月伊始以来疫情急速升温：12月4月首度突破5万确诊大关，其后新增确诊一直稳定攀升。

法国今天新增84人病故，境内累计染疫不治达12万2546人。

根据法国卫生部数据，法国目前有5271万人接种至少一剂疫苗，约占法国人口78.2%；有5160万人完成2剂接种，约占法国人口76.5%；有2194万人接种第3剂疫苗。

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