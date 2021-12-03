Omicron变异株扩散 美国澳洲验出本土首例

（法新社华盛顿3日电） 全球各地有关当局急忙遏阻有大量突变的Omicron变异株扩散时，美国与澳洲今天宣布验出首起Omicron本土病例。

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世界卫生组织（WHO）表示，需要花数周时间才能判定COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异株Omicron是否更具传染力、Omicron是否会引发更多重症，以及目前疗法与疫苗对Omicron的效力。

目前有20多国政府侦测到Omicron病例，包括印度。自近两年前出现首起COVID-19病例后，印度成为疫情最严重的国家之一。

美国目前验出10例Omicron确诊，包括纽约州今天宣布的5例、洛杉矶郡有1例、夏威夷也有1例。

在夏威夷与明尼苏达州验出的确诊患者，都没有近期的国际旅游史，表示Omicron已在美国境内传播开来。

夏威夷卫生部表示：「这是社区传播病例。」

澳洲今天也通报有一起Omicron确诊病例，患者是一名学生，没有国外旅游史。

澳洲已全面禁止非公民旅客入境，并对来自非洲南部的航班实施限制，但仍在最大城雪梨验出这起Omicron病例。

昨天，新加坡宣布验出两起Omicron确诊病例，邻国马来西亚今天也通报首起Omicron病例。

马来西亚卫生部长凯里（Khairy Jamaluddin）说，这起病例是从南非抵达的外籍学生身上验出，患者是在11月19日飞抵马来西亚。

© 2021 AFP