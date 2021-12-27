Omicron变异株肆虐 法国拟强化防疫措施

（法新社巴黎27日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）预料今天将宣布实行新一波COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施。因Omicron变异株迅速扩散，法国近日确诊数激增。

广告 继续浏览后续

法新社报导，法国25日的单日新增确诊数首次超过10万例，是疫情爆发近2年以来的最高单日确诊数。官员警告，医疗院所恐再次面临超荷危机。

即使法国最近数周有数以百万计民众施打追加剂，但公卫专家预估，明年元月中旬前，每日确诊人数恐快速攀升。

目前有近3300人接受重症监护，再次高于当局为应变最坏情况而设定的3000人危机临界点。

马克宏将于法国时间下午4时（格林威治时间下午3时）从他位于布瑞冈松堡（Bregancon）的地中海度假别墅，和内阁重要成员及法国公卫体系代表举行视讯危机会议。

正在研商推行的方案之一，是把法国目前的健康通行证进一步强化，仅有完成接种疫苗者可获得，排除最近获得阴性筛检证明的民众。法国目前进入餐厅、电影院和其他公共场所，都需要提供健康通行证。

部分医师也建议法国在跨年夜采取宵禁，另有医护人员希望延后学生放假后返校日期，目前订于元月3日。

另一项可能推行措施，是规定在户外也必须戴口罩，目前法国东部阿尔卑斯山萨瓦省（Savoie）以及多个欧洲国家已经采取这项规定。

官员持续呼吁民众，假期期间不要举办大型家族聚会。此外，可以接种第3剂追加剂的4000万民众当中，已有约2200万人完成施打。

© 2021 AFP