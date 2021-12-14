Omicron和联准会紧缩疑虑笼罩 亚股普遍下跌

（法新社香港14日电） 投资人关切COVID-19变异病毒株Omicron疫情发展、中国地产市场面临的困境，以及主要国家央行即将采取行动抑制通货膨胀升温，亚洲股市今天在重重阴影下，收盘普遍下跌。

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本周股市一反上周强劲表现转为走跌，利空来自英国为了抵挡COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株来袭，成为最新加强防疫措施的国家，中国也通报首例Omicron确诊。许多人担忧，全球经济复苏恐落入险境。

亚洲开发银行（Asian Development Bank）便警告，Omicron可能带来「重大」经济冲击。亚银并下修亚洲开发中地区今明两年经济成长预估，指出Omicron已带来「额外不确定性」。

疫情之外，投资人的焦点还锁定美国联邦准备理事会（Fed）将在结束2天会议后，于明天宣布最新货币政策决定。

大西洋两岸决策官员都正在对付物价涨势。除了联准会，欧洲中央银行（ECB）和英国央行英格兰银行（Bank of England）也都将在16日宣布政策决议。

联准会可以升息，骤然停止对疲软的经济复苏提供支援；或是维持现有政策，放手让通膨进一步升温。美国央行官员必须在这两个选择间谨慎拿捏。

日本瑞穗证券表示，在联准会做出政策决定前，投资人进场意愿不高。美国金融服务公司爱德华琼斯（Edward Jones）投资策略师库尔卡法斯（Angelo Kourkafas）也指出，市场对于联准会行动有点不安与紧张。

另一方面，中国地产业巨擘恒大惊人的失势发展，持续为中国房市带来麻烦。开发商世茂集团今天成为最新受拖累业者，股价暴跌至10年来最低点。

香港股市今天收盘应声下挫1.3%，上海股市收跌0.5%，东京股市收挫0.7%，雪梨、首尔、台北、威灵顿和雅加达股市也全数收黑。但新加坡、曼谷和马尼拉股市收高。

© 2021 AFP