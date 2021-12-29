Omicron在数国成主流变异株 世卫示警风险仍高

（法新社日内瓦29日电） 全球COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例上周飙升11%，世界卫生组织（WHO）今天表示，Omicron变异株造成的风险仍「非常高」。

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世卫在COVID-19流行病学最新周报中指出，在疫情快速蔓延的几个国家中，Omicron是背后主因，此一变异株已在若干国家取代Delta成为主要流行病毒。

世卫表示，新变异株Omicron构成的整体风险疑虑仍非常高。

「证据一致显示，Omicron病例增长速度已凌驾Delta变异株，每两三天时间，数量就会翻倍，若干国家已见到确诊病例发生率正快速攀升」，在英、美等国，Omicron已成为主流病毒株。

「感染率快速攀升，可能是免疫逃逸加上Omicron变异株本身传播力增加所致。」

不过，世卫强调在南非观察到病例发生率已降低29%。南非在11月24日首先向世卫通报Omicron变异病毒出现。

世卫说，英国、南非和丹麦的早期研究显示，Omicron引发的住院风险较Delta低。上述3国是目前全世界人均感染率最高的国家。

不过，还需进一步资料才能了解Omicron的临床重症表现，包括使用氧气、呼吸器以及死亡等指标。

此外也需更多资料，以了解曾经染疫或接种疫苗对感染Omicron的严重程度可能产生何种影响。（译者：纪锦玲）

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