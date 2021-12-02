Omicron堪忧 OPEC+仍决议1月继续增产

（法新社伦敦2日电） 尽管COVID-19（2019冠状病毒疾病）的新变异株Omicron令原油需求前景产生疑问，主要产油国今天仍决定明年1月继续温和增产。

广告 继续浏览后续

之前美国为抑制能源价格飙涨，带头施压产油国大幅增加产量，但沙乌地阿拉伯与俄罗斯为首的石油输出国家组织与结盟油国（OPEC+）并未妥协。

观察家原本预期，OPEC+会选择于明年1月冻结产量，尤其是Omicron病毒株出现后，各国纷纷实施新的旅行限制，并考虑采取其他可能降低需求、伤害油价的防疫措施。

但今天下午召开1个多钟头的视讯会议后，OPEC的13个成员与另外10个盟友决议，维持现行日产量每月递增40万桶的计画。

由于原油价格飙涨已伤害经济复苏步调，美国上周与中国、印度、日本决定释出战略储油，以助压低原油价格。

凯投宏观公司（Capital Economics Ltd.）大宗商品经济学家贾德纳（Edward Gardner）表示：「我们怀疑美国主导同步释出石油储备…是OPEC+决定继续维持增产的理由之一。」

贾德纳指出，OPEC+「可能不希望刺激大型石油消费国进一步行动」。

© 2021 AFP