Omicron席卷全欧 法国松绑对英国旅游禁令

（法新社巴黎13日电） 法国表示，将放宽上个月对英国游客实施的COVID-19（2019冠状病毒疾病）限制措施，如果接种疫苗的游客病毒检测呈阴性反应，可以从14日开始访问法国。

广告 继续浏览后续

法国总理办公室今天宣布，政府已决定终止2021年12月16日宣布对（往返英国）非必要旅行的全面禁令，当时「疫情正在英国以惊人速度蔓延」。

法国政府当时担心Omicron变异株的传播，但目前法国每天通报的新增确诊病例已经超过英国。

法国总理卡斯特克斯（Jean Castex）办公室发表声明表示：「如今这种变异株在两国广泛传播导致政府做出以下改变。」

所有来自英国的旅客必须在出发前24小时出示核酸检测（PCR）检采或者抗原检测呈现阴性。

这个?定将允许数以千计冬季运动爱好者前往法国阿尔卑斯山，这里深受英国滑雪者欢迎，他们原本预定耶诞和新年期间前往度假，但因防疫限制不得不取消。

而未接种疫苗者将继续面临限制。

法国的声明中说，未接种疫苗的人必须提供一个「令人信服的理由」才能旅行，例如家庭紧急情况，并于抵达法国后，在「将由安全部队检查」的地址隔离10天。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2022 AFP