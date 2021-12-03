Omicron恐慌疑虑缓和 亚股涨多跌少

（法新社香港3日电） 投资人对COVID-19新变异株Omicron疑虑减弱，而在美国联邦准备理事会（Fed）准备减码疫情期金融支援之际，市场观望稍晚将出炉的美国重要就业报告，亚股今天收盘涨多跌少。

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自从7天前传出，新发现的COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异株Omicron传染力可能比Delta变异株更强，且疫苗对它的防护效力可能较低的消息后，全球资产价格便震荡不休。

不过，其后有数则报导指出，Omicron传播速度或许更快，但有迹象显示，它的致病力可能不如Delta等其他变异株强，且疫苗或许有办法加以拦阻，投资人一开始的恐慌情绪似乎暂时消散。

尽管如此，专家先前已表示，或许要花上3周时间才能通盘了解Omicron的可能发展及经济冲击。各国政府目前则先谨慎应对，已再度实施限制措施，包括旅行禁令和一些封锁令。

市场目光如今望向联准会。联准会注意力已转向防止物价失控，主席鲍尔（Jerome Powell）本周暗示，央行很可能加快减码购债的速度，接着将焦点放在何时升息。联准会虽然预告行动已久，但现在投资人必须准备适应低成本资金时代结束。

美国股市3大指数昨天收盘劲扬，亚洲股市今天开场步伐缓慢，所幸最终大多数都跟进收红。

东京股市收盘上扬1%，上海股市收高0.9%，雪梨、首尔、新加坡、威灵顿和马尼拉股市也全数收涨。然而香港股市收跌0.1%，台北、曼谷、雅加达和孟买股市也收低。

港股受到科技类股下跌拖累，卖压来自美国证券管理委员会（SEC）发布命令，要求在美股上市的外国企业必须揭露是否受到一国政府「拥有或控制」。

由于北京以往拒绝准许在中国和香港注册企业将审计资料交由美国官方检查，意味这类企业很可能必须退出美国股市。未在亚洲市场挂牌的中国叫车平台滴滴出行，今天便宣布自美股下市，加重类股跌势。

在美国和香港股市皆挂牌的中国科技业巨擘如阿里巴巴、腾讯、京东和网易，今天在香港股价全都应声重挫。

© 2021 AFP