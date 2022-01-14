Omicron打乱供应链 美国超市补不了货

（法新社美国比塞大14日电） COVID-19变异株Omicron席卷美国，超市货架空空如也，成了疫情持续扰乱美国供应链的最新迹象。

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经常到华府郊区、马里兰州比塞大（Bethesda）一家 Giant超市消费的顾客图恩（Justin Toone）告诉法新社：「今天的状况不如星期天糟，但还是有很多货架空无一物，许多货品被扫光。」 COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，美国一再出现用品短缺状况，起初大家跑去超市抢购卫生纸，但之后有愈来愈多货品被一扫而空，尤其是在出现暴风雪等恶劣天气的地区。 图恩说：「上周连续好几天，这家Giant超市与周边所有超市的货架上什么都没有，没有水果、蔬菜可买。」附近商店的蜂蜜、鸡蛋、牛奶与肉品都被抢购一空。

美国雪城大学（Syracuse University）供应链管理学教授潘菲德（Patrick Penfield）说，前几波疫情是在一段时间内影响美国不同地区，超市有时间调整供应链。 他指出：「Omicron变异株传染力那么强，是一次冲击全美上下，美国有很多超市与食品业者都面临员工请病假或被要求隔离的问题。」 除了供应链之外，美国还有是否能够生产足够食品、配送到超市、并及时上架的问题。 超市现在必须先把库存商品摆到架上，对于供应短缺的物品，则必须限制上架的数量，这样才不会被消费者一扫而空。 美国新增确诊病例因Omicron肆虐而激增，潘菲德警告，就算「所有情况回归正常，没有新的变异株」，超市商品短缺情况可能仍将持续到3月底。

美国「全国食品杂货协会」（National Grocers Association）说，全美商家难以找到足够的员工，「让关键产业感到吃紧，包括超市与食品业」。

根据最近针对1500名会员的调查，在疫情高峰期，有些会员通报有短暂时期营运量能减半。

全国食品杂货协会在电子邮件中说：「虽然供应链上还有许多食品，但由于持续遭遇供应链与劳工方面挑战，我们预期在一些产品类别上，消费者仍将持续遭遇零星的中断状况，跟过去一年半见到的状况一样。」

© 2022 AFP