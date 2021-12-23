Omicron扩散快速 西班牙再祭户外戴口罩强制令

（法新社马德里22日电） 西班牙确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例激增，政府今天表示，将再度强制户外戴上口罩，以遏止快速扩散的Omicron变异株。

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西班牙政府声明指出，总理桑杰士（Pedro Sanchez）今天将召开内阁会议以通过这项命令，但未说明何时开始实施。

西班牙在首波疫情爆发后，于2020年5月实施强制戴口罩规定，今年6月下旬结束户外戴口罩命令，但仍要求在室内公共场所，及户外拥挤时无法保持社交距离情况下必须戴上口罩。

桑杰士与地区首长举行视讯会议，讨论如何减低Omicron变异株扩散。

人口约4700万的西班牙目前约有8成人口施打疫苗，覆盖率为世界上最高的国家之一。直到最近，西班牙避免染疫激增情况出现，但此时欧洲其他国家因感染人数增加，已采行更严格防疫措施。

随着Omicron变异株扩散，西班牙出现新一波疫情，于21日写下新增近5万例的染疫纪录，与前一波Covid-19疫情相较，目前的住院率和入住加护病房人数仍相对偏低。

西班牙17日Covid-19感染率攀升，每10万人中超过500人染疫，已经突破卫生部所认定的「非常高风险」门槛，且确诊人数是12月初以来的两倍多。

根据昨天官方资料，西班牙所有Covid-19病例中，Omicron约占47%，较前一周仅占3%猛烈攀升。（译者：纪锦玲）

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