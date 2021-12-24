Omicron担忧趋缓 亚洲股市多数延续涨势

（法新社香港24日电） 因对COVID-19（2019冠状病毒疾病）Omicron变异株的担忧减退，以及美国进一步的正面经济数据鼓舞投资人，亚洲股市今天在清淡交易中多数延续涨势。

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研究显示，相较于Delta变异株，感染Omicron的患者住院风险较低，加上美国批准默沙东（Merck）和辉瑞药厂（Pfizer）生产药物，提供对抗疫情的新工具，提升疫情对经济冲击将会减弱的信心。

外汇经纪商安达（OANDA）的市场分析师莫雅（Edward Moya）说：「Omicron变异株对经济前景带来的冲击看来偏向短期，而非是让经济脱轨的破坏性逆风。」

受美国经济数据表现大致良好激励，华尔街股市的标准普尔500指数在周末假期前的交易日，再创纪录新高。

美国商务部数据显示，11月消费支出成长，但增幅放缓，新屋销售数字上升。

这种乐观情绪延续到亚洲，尽管在耶诞节假期前，若干股票市场休市或缩短交易时间，亚洲股市大多收涨。

香港、新加坡、雪梨、首尔、威灵顿、台北和雅加达股市都收高；东京、上海、曼谷和马尼拉股市则收黑。

© 2021 AFP