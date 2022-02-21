Omicron搅局 央行预警德国经济恐衰退第2季才复苏

（法新社法兰克福21日电） 欧洲最大经济体德国的中央银行今天预警，最近一波COVID-19疫情恐怕会令德国落入定义上的经济衰退，直到今年第2季才会开始复苏。

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德国联邦银行（Bundesbank）发布月度经济报告指出，德国国内生产毛额（GDP）继2021年最后1季萎缩0.7%后，「总体经济产出可能在2022年第1季再度显着减少，直到春天才再度加快步伐」。

德国央行指出，德国经济萎缩大多归咎于COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限令，这些措施「严重打击一部分服务业」。

但另一方面，德国制造业也继续通报「严重」问题，因缺乏原物料和零件及人力短缺。

然而德国联邦银行表示，工业生产增加，暗示供应链紧绷去年底已出现一些缓和。

按照技术定义，经济衰退指的是连续2季GDP萎缩。

德国的欧洲邻国经济从COVID-19疫情最初冲击复原的力道，显得比德国强劲。例如法国2021年经济成长率高达7%，反观德国仅2.8%。

COVID-19的Omicron变异病毒株疫情扩散，使得德国今年初新增确诊数创新高。尽管柏林鉴于疫情趋缓，已表示将开始松绑卫生限令，但按计画大多数规定要到3月底才会解除。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2022 AFP