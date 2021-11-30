Omicron新变种让经济再添变数
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（法新社华盛顿29日电） 刚要从COVID-19（2019冠状病毒疾病）的沉重打击中慢慢恢复，全球经济现在又遭逢Omicron新变种病毒冲击。 世界卫生组织（WHO）不到1星期前才通报的Omicron新变异株，现在已从非洲迅速蔓延到太平洋，从欧洲扩散到加拿大，数十国因此宣布了旅游限制。 这个新变异株会对经济带来多大冲击，端视它有多危险，以及既有疫苗抵抗力有多强。那意味着，即便心里怀抱最乐观的想法，经济学家已开始着手下修对2022年的经济预测。 已预期明年成长4.9%的国际货币基金（IMF），多月来坚称新型冠状病毒（SARS-CoV-2）与其变种仍是主要威胁。
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英国经济研究机构牛津经济公司（Oxford Economics）经济学家达科（Gregory Daco）表示，如果Omicron「症状相对轻微」且疫苗「有效」，经济冲击可能「不大」，2022年全球成长可能减少大约0.25个百分点。 若是出现最坏的状况，也就是Omicron极度危险，导致全球许多地区再度封城，2022年全球经济成长可能降至约2.3%，和牛津经济公司在Omicron出现前预测的4.5%有一段差距。 达科指出，若是这种状况，就不确定各国政府愿不愿意更进一步推出振兴方案，特别是在有疫苗的情况下。 美国经济评议会（The Conference Board）经济学家伦德（Erik Lundh）表示，那些层面「都会是影响全球经济与人们行为的真正关键」。
© 2021 AFP