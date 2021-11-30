Omicron新变种让经济再添变数

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（法新社华盛顿29日电） 刚要从COVID-19（2019冠状病毒疾病）的沉重打击中慢慢恢复，全球经济现在又遭逢Omicron新变种病毒冲击。 世界卫生组织（WHO）不到1星期前才通报的Omicron新变异株，现在已从非洲迅速蔓延到太平洋，从欧洲扩散到加拿大，数十国因此宣布了旅游限制。 这个新变异株会对经济带来多大冲击，端视它有多危险，以及既有疫苗抵抗力有多强。那意味着，即便心里怀抱最乐观的想法，经济学家已开始着手下修对2022年的经济预测。 已预期明年成长4.9%的国际货币基金（IMF），多月来坚称新型冠状病毒（SARS-CoV-2）与其变种仍是主要威胁。